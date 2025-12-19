Milano 16:33
44.752 +0,65%
Nasdaq 16:33
25.294 +1,10%
Dow Jones 16:33
48.268 +0,66%
Londra 16:33
9.887 +0,51%
Francoforte 16:33
24.291 +0,38%

Fiducia consumatori Università Michigan USA in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia consumatori Università Michigan USA in dicembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in dicembre pari a 52,9 punti, in aumento rispetto al precedente 51 punti (la previsione era 53,5 punti).
Condividi
```