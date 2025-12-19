Milano
16:33
44.752
+0,65%
Nasdaq
16:33
25.294
+1,10%
Dow Jones
16:33
48.268
+0,66%
Londra
16:33
9.887
+0,51%
Francoforte
16:33
24.291
+0,38%
Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 16.50
Home Page
/
Notizie
/ Fiducia consumatori Università Michigan USA in dicembre
Fiducia consumatori Università Michigan USA in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
19 dicembre 2025 - 16.15
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in dicembre pari a 52,9 punti
, in aumento rispetto al precedente 51 punti (la previsione era 53,5 punti).
Condividi
Argomenti trattati
USA
(396)
