Iren, no profit CDP conferma rating climate change "A-"

(Teleborsa) -, organizzazione no-profit indipendente che a livello globale raccoglie, analizza e diffonde dati sulle performance ambientali di imprese, città, stati e regioni, ha confermato per il gruppo Iren ilIl risultato, spiega la multiservizi quotata su Euronext Milan,, nella proposta di iniziative legate agli asset green, come ad esempio la crescita delle rinnovabili, che nel 2022 ha visto l'avvio di progetti per lo sviluppo di impianti fotovoltaici per circa 210 MW di nuova capacità installata, e nel perseguimento di importanti obiettivi di decarbonizzazione validati da Science Based Target initiative.Sono migliaia le organizzazioni che partecipano alla rilevazione annuale delle proprie emissioni di gas effetto serra e analizzano i rischi e le opportunità legate al climate change attraverso CDP, che detiene il più grande database internazionale sulle politiche di gestione del cambiamento climatico attuate dalle più importanti organizzazioni mondiali. Nel 2022 sono state