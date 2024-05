Clima, S&P: l'impatto dei contenziosi e gli effetti sui rating

(Teleborsa) - Ilè sempre più un elementoper le economie sviluppate ed emergenti: lo conferma ladettata dalle maggiori economie ed anche illegati a questioni climatiche, aumentati molto rapidamente negli ultimi anni. Ma l’incertezza sulle potenziali sentenze e sui costi associati fa sì che tali cause legali non abbiano finora influenzato i giudizi sulla qualità del credito. E' quanto emerge dallo studioLa ricercadei conteziosi climatici, da quando S&P Global Ratings ha pubblicato "Climate Change Litigation: The Case For Better Disclosure And Targets" nel 2021 e punta anche a determinare ladegli emittenti e quando tale esposizione potrebbe tradursi in unsignificativo.Secondo S&P, ilsul clima èattestandosi a 2.410 casi nel 2023 da 581 del 2013. Nonostante un rallentamento dei nuovi casi rispetto al picco registrato nel 2021 (263 casi),Storicamente, le cause legate al clima si sono, ma ora vengono intentate in tutto il mondo, con vari approcci e in un numero maggiore di settori economici.L'agenzia ha esaminato diverse cause legali legate al clima, principalmente provenienti dal s, che è stato oggetto di. Si rileva una concentrazione delle cosiddette cause legali sullanegli Stati Uniti, dove si concentrano principalmente petrolio e gas e dove aziende comevengono citate in giudizio (Il caso dlelo Stato della California) per il loro. Il caso del 2023 contro le major del petrolio e del gas non è ancora stato sottoposto a processo e sussistono incertezze riguardo diversi fattori, compreso il risultato finale.Nonostante questa concentrazione sul comparto energetico, le cause legali vengono intentate, comprese le. Ad esempio, nel 2023, gruppi ambientalisti hanno presentato la prima causa legata al clima contro una banca commerciale,, perché continua a finanziare il settore dei combustibili fossili. E, nel gennaio 2024, Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie) ha annunciato l'avvio di una causa legata al clima controper la stessa ragione.S&P ritiene checlimatico sulle aziendema rimane, in particolare i costi diretti e indiretti. Ciò rende difficile integrare questo rischio nell’analisi del merito di credito.L’aumento dei casi legati al climae non ha avuto un impatto percepibiledelle società petrolifere e del gas valutate da S&P Global. Tuttavia, l'agenzia ritiene che, se i costi associati alle controversie sul clima dovessero aumentare, ilsulla posizione competitiva e sui profili di rischio finanziario di alcune entitàS&P ha considerato anche ilnell'ambito dei contenziosi climatici e rileva che è in continua evoluzione. Unaacquistata da una società citata come convenuta in una causa legata al clima potrebbe, infatti, svolgere un ruolo importante nellaassociati al clima. Con l’evolversi del ruolo delle assicurazioni in relazione ai contenziosi legati al clima, S&P ritiene che leassicurativeriguardo alla copertura dei rischi climatici ed alle relative condizioni, consentendo alle aziende di proteggersi dai costi del contenzioso.