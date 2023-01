Turchia, balzo del deficit commerciale nel 2022

(Teleborsa) - Ilsi è assestato arispetto all'anno precedente. Lo ha comunicato il ministero del Commercio, spiegando che le esportazioni sono state in aumento del 12,9% a 254,2 miliardi di dollari e le importazioni in aumento del 34,3% a 364,4 miliardi di dollari. Ilè aumentato del 24,6% e ha raggiunto i 618,6 miliardi di dollari.2022, il deficit commerciale è aumentato del 52% rispetto all'anno precedente a 10,38 miliardi, con esportazioni in aumento del 3,1% a 22,92 miliardi e importazioni in aumento del 14,6% a 33,3 miliardi.