Auto elettrica, Motus-E: Italia unico Paese in Europa a registrare un calo delle vendite nel 2022

(Teleborsa) - "Siamo l'unico tra i grandi Paesi europei a registrare nel 2022 un calo delle vendite di auto ae questo non può non innescare qualche riflessione". È il commento di, l'associazione italiana degli stakeholder della mobilità elettrica, il giorno dopo i dati sul mercato auto che ha registrato un +21% a dicembre ma anche l'ennesimo mese in negativo per le vendite di auto a batteria. Nell'anno appena trascorso, le vetturevendute in Italia sono state, fa notare l'associazione, in calo del 27,1% rispetto al 2021, con il parco elettrico circolante che ha sfondato comunque le 170.000 unità, attestandosi più precisamente aSegno meno anche per ladelle elettriche, che passa dal 4,6% del 2021 al 3,7% del 2022. "Senza interventi, l'Italia rischia di accumulare undifficile da colmare rispetto ai Paesi con cui dovrebbe ambire a confrontarsi – prosegue la nota di Motus-E –. Il Governo ha in mano tutti gli strumenti per riportare il mercato italiano li' dove dovrebbe essere, nella Serie A dell'Europa, senza accontentarsi di uno scivoloso ruolo di secondo piano"."L'anomalia italiana dell'anno appena concluso ha trovato terreno fertile essenzialmente nella pocadelle– è il parere dell'associazione –. Per recuperare terreno si potrebbe partire da un riordino del quadro di supporto alla domanda. Ad esempio, dando subito continuità agli incentivi al noleggio, equiparandoli come valore a quelli per i veicoli privati senza rottamazione, ma anche allineando il cap diper le auto elettriche incentivabili a quello per le".Un'altra leva su cui agire, conclude Motus-E, "è quella del trattamento fiscale delle, che andrebbe rivisto per favorire le auto a zero e a basse emissioni, senza dimenticare poi una maggiore velocità nella messa a terra dei fondi per le ricariche private".