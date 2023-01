Deutsche Bank conferma obiettivi medio termine

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che sta portando a casa un rialzo dell'1,22%, in linea con il mercato, dopo che il Cfo ames von Moltke ha confermato gli obiettivi di medio termine della banca tedesca. IL direttore finanziaio ha assicurato che l'Istituto è in linea con il piano di ristrutturazione e centrerà gli obiettivi al 2025."Vogliamo raggiungere un rendimento del capitale netto tangibile (Rote) al netto delle imposte superiore al 10% e ridurre il rapporto tra costi e ricavi sotto il 62,5%", ha spiegato il manager, escludendo che gli scìviluppi degli ultimi mesi (Guerra in Ucraina, inflaizone, tassi di interesse crescenti) "£rendessero necessario cambiare la nostra strategia".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,46%, rispetto a +2,21% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,92. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,45.