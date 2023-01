Carburanti, continua a salire il prezzo di benzina e diesel: toccate punte di 2,19 euro al litro

(Teleborsa) - Non si ferma l'aumento del prezzo dei. Sono ormai moltissime le segnalazioni sui social di utenti dianche alsuperiori ai 2 euro. Alcuni casi limite sono quelli rappresentati dadove i distributori in centro città hanno raggiunto 2,199 euro per un litro di verde, oppuredove la benzina costa 2,17 euro e il diesel 2,21 euro.Gli effetti dei rialzi – ha spiegato– si riversano sulledei prezzi praticati alla pompa che per il servito si aggirano attorno ai 2 euro al litro. La media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, ilvola verso 1,87, mentre sul servito la benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/litro).La manovra ha tagliato del tutto lo sconto sullesui carburanti che per qualche mese aveva calmierato i prezzi: a novembre lo sconto era già stato ridotto da 30,5 cent a 18,3 cent (dal primo dicembre). Poi è stato del tutto tagliato a partire dal primo gennaio.I prezzi allariflettono – anche se lentamente – l'andamento delle quotazioni internazionali condizionate dalle decisioni del cartello dei paesi produttori (l'Opec+), influenzati a loro volta dalla. Ma indipendentemente da queste variabili – ha rilevato– la maggiore spesa sarà legata solo al rialzo delle accise. Ad esempio – spiegato l'associazione dei consumatori – rispetto il prezzo medio del mese di dicembre, con i listini odierni, un pieno costa in modalità self +6,9 euro, ossia 166 euro annui in più. Non va meglio per il gasolio: sempre rispetto al prezzo medio di dicembre, pieno costa 7,15 euro in più. Ossia +172 euro annui. Questo raffrontando i prezzi di dicembre e di oggi: ma se si considera lo stop complessivo al taglio delle accise da 30,5 centesimi, la maggiore spesa annua, indipendente dal futuro andamento dei listini dei carburanti, raggiunge +366 euro annui.