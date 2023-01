Il comparto bancario a Piazza Affari brillante (+2,99%), andamento rialzista per Banco BPM

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 10.091,6, balzando del 2,99% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 3 punti, dopo un avvio a quota 100.Tra i titoli del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,75%.Risultato positivo per, che lievita del 3,74%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,86% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,18%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,03%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,56%.