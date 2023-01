PharmaNutra, nuovi accordi commerciali Indonesia, Kuwait e Messico

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha stipulatodei prodotti delle linee SiderAL e Cetilar nella. Ora il gruppo può contare su 47 distributori in 70 Paesi tra Europa, Asia, America Latina e Africa."Dopo gli accordi di distribuzione in Danimarca e Albania relativi ai prodotti della linea SiderAL, è un piacere poter annunciare la chiusura di tre nuove collaborazioni strategicamente molto importanti, nell'ambito deldel gruppo PharmaNutra", ha dichiarato il consigliere delegato"L', considerato che parliamo della quarta nazione più popolosa al mondo: è stato un iter lungo e adesso siamo pronti a raccogliere i frutti dell'ottimo lavoro portato avanti dal nostro Business Development Estero - ha aggiunto - Riguardo al Kuwait e al Messico, anche se si tratta di numeri diversi, parliamo di accordi particolarmente rilevanti dal punto di vista del posizionamento commerciale".