Bed Bath & Beyond: dubbi sostanziali sulla capacità di continuare a operare

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -, catena statunitense di prodotti per la casa, ha affermato che "vi sonocome un'entità in funzionamento". Per questo, "continua a prendere in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusa la ristrutturazione o il rifinanziamento del proprio debito, la ricerca di capitale di debito o di capitale aggiuntivo, la riduzione o il ritardo delle attività commerciali e delle iniziative strategiche, o la vendita di beni".Per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 26 novembre 2022), la società prevede di registrare undi circa 1,259 miliardi di euro, rispetto a 1,878 miliardi di euro nello stesso periodo di un anno fa, riflettendo, tra gli altri fattori, un minore traffico di clienti e livelli ridotti di disponibilità di inventario. La società prevede unadi circa 385,8 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 276,4 milioni di dollari un anno fa."Nonostante piani di merchandising più produttivi e una migliore esecuzione, la nostra performance finanziaria è stata influenzata negativamente daipoiché abbiamo collaborato con i nostri fornitori per affrontare le sfide sia micro che macroeconomiche", ha commentatodi Bed Bath & Beyond."Continuiamo a gestire la nostra posizione finanziaria in un panorama in evoluzione estrategiche per raggiungere i nostri obiettivi a breve e lungo termine", ha aggiunto.