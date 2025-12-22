Alphabet acquisisce Intersect per 4,75 miliardi di dollari e rafforza capacità energetica per data center USA

Alphabet

(Teleborsa) -ha annunciato unper l’acquisizione di– società specializzata in soluzioni per data center e infrastrutture energetiche – perin contanti, oltre all’assunzione del debito. Google deteneva già una quota di minoranza in Intersect a seguito di un precedente round di finanziamento.L’operazione mira ad accelerare la messa in esercizio die di, sostenendo lo sviluppo e l’innovazione nel settore dell’energia negli Stati Uniti. Nel perimetro rientrano il team di Intersect e progetti per più gigawatt di energia e data center in sviluppo o in costruzione, molti dei quali nati dalla collaborazione già in essere con Google. La società esplorerà inoltreper ampliare e diversificare l’offerta energetica a supporto degli investimenti di Google nei data center per il Cloud.Intersect continuerà a operare come brand separato, guidata dal fondatore e CEO, collaborando strettamente con il team di infrastrutture tecniche di Google. Tra i progetti congiunti figura il primo sito co-locato data center–energia, in costruzione nella, Texas. Restano esclusi dall’acquisizione gli asset operativi in Texas e quelli operativi o in sviluppo in California, che continueranno come attività indipendenti sostenute dagli investitori attuali."Intersect ci aiuterà ad ampliare la nostra capacità, a operare in modo più agile nella realizzazione di nuovi impianti di generazione di energia, in linea con il nuovo carico dei data center, e a reinventare le soluzioni energetiche per guidare l'innovazione e la leadership negli Stati Uniti. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Sheldon e al team di Intersect", ha dichiarato, CEO die Alphabet."Intersect si è sempre concentrata sull'innovazione nel settore e non vediamo l'ora di accelerare su larga scala come parte di Google – ha affermato, fondatore e CEO di Intersect –. Le infrastrutture moderne sono il fulcro della competitività americana nell'intelligenza artificiale. Condividiamo la convinzione di Google che l'innovazione energetica e gli investimenti nella comunità siano i pilastri del futuro".Alphabet ha ribadito l’impegno a incrementare responsabilmente l’e ad accelerare la commercializzazione di(geotermia avanzata, accumulo di lunga durata, gas con cattura della CO2), anche tramite l’uso dell’per velocizzare le connessioni alla rete. Ilè previsto nel, subordinato alle consuete condizioni.