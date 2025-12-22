Alphabet acquisisce Intersect per 4,75 miliardi di dollari e rafforza capacità energetica per data center USA

(Teleborsa) - Alphabet
ha annunciato un accordo definitivo
per l’acquisizione di Intersect
– società specializzata in soluzioni per data center e infrastrutture energetiche – per 4,75 miliardi di dollari
in contanti, oltre all’assunzione del debito. Google deteneva già una quota di minoranza in Intersect a seguito di un precedente round di finanziamento.
L’operazione mira ad accelerare la messa in esercizio di nuova capacità energetica
e di data center
, sostenendo lo sviluppo e l’innovazione nel settore dell’energia negli Stati Uniti. Nel perimetro rientrano il team di Intersect e progetti per più gigawatt di energia e data center in sviluppo o in costruzione, molti dei quali nati dalla collaborazione già in essere con Google. La società esplorerà inoltre tecnologie emergenti
per ampliare e diversificare l’offerta energetica a supporto degli investimenti di Google nei data center per il Cloud.
Intersect continuerà a operare come brand separato, guidata dal fondatore e CEO Sheldon Kimber
, collaborando strettamente con il team di infrastrutture tecniche di Google. Tra i progetti congiunti figura il primo sito co-locato data center–energia, in costruzione nella Haskell County
, Texas. Restano esclusi dall’acquisizione gli asset operativi in Texas e quelli operativi o in sviluppo in California, che continueranno come attività indipendenti sostenute dagli investitori attuali.
"Intersect ci aiuterà ad ampliare la nostra capacità, a operare in modo più agile nella realizzazione di nuovi impianti di generazione di energia, in linea con il nuovo carico dei data center, e a reinventare le soluzioni energetiche per guidare l'innovazione e la leadership negli Stati Uniti. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Sheldon e al team di Intersect", ha dichiarato Sundar Pichai
, CEO di Google
e Alphabet.
"Intersect si è sempre concentrata sull'innovazione nel settore e non vediamo l'ora di accelerare su larga scala come parte di Google – ha affermato Sheldon Kimber
, fondatore e CEO di Intersect –. Le infrastrutture moderne sono il fulcro della competitività americana nell'intelligenza artificiale. Condividiamo la convinzione di Google che l'innovazione energetica e gli investimenti nella comunità siano i pilastri del futuro".
Alphabet ha ribadito l’impegno a incrementare responsabilmente l’offerta energetica
e ad accelerare la commercializzazione di tecnologie avanzate
(geotermia avanzata, accumulo di lunga durata, gas con cattura della CO2), anche tramite l’uso dell’IA
per velocizzare le connessioni alla rete. Il closing
è previsto nel primo semestre 2026
, subordinato alle consuete condizioni.(Foto: © Ken Wolter/123RF)