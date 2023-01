FED, George: tassi rimarranno alti almeno fino al 2024

(Teleborsa) - Tenere i tassi a un livello elevato "fino a quando non avremo la prova che l'inflazione sta effettivamente scendendo è davvero il". Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve Bank of Kansas City, in una intervista con CNBC. Il livello dei tassi "saràe prevedo di rimanere lì per un po' di tempo, ancora una volta fino a quando non avremo il segnale che l'inflazione sta iniziando in modo davvero convincente a ripiegare verso il nostro obiettivo del 2%", ha aggiunto.Alla riunione della FED di dicembre, il Federal Open Market Committee ha votato per aumentare i tassi di mezzo punto percentuale a un intervallo compreso tra 4,25% e 4,5%, mentre i verbali della riunione pubblicati ieri hanno indicato che i membriAlla domanda se la sua opinione è che il tasso dovrebbe mantenersi, George ha risposto affermativamente. Le sue parole arrivano a 24 ore di distanza da quano il presidente della FED di Minneapolis Neel Kashkari ha detto che pensa che il tasso dovrebbe salire al 5,4% e potrebbe salire ancora di più se l'inflazione non scendesse.- ha detto George nell'intervista - Ma sono abbastanza realistica sul fatto che quando vedi una crescita al di sotto della tendenza e l'idea che il nostro strumento funzionerà, riducendola, non c'è molto margine. Qualsiasi shock potrebbe arrivare, qualsiasi rischio per le prospettive potrebbe mandare l'economia in quella direzione. Quindi non è la mia previsione, ma".