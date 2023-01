Italia: nel 3° trim migliora deficit/PIL, aumenta pressione fiscale

(Teleborsa) - Nel2022 l'è stato pari al -4,7%, in miglioramento dal -6,2% dello stesso trimestre del 2021. Complessivamente, nei primi tre trimestri del 2022 le amministrazioni pubbliche hanno registrato un indebitamento netto pari al -5,5% del PIL, in miglioramento rispetto al -8,7% del corrispondente periodo del 2021. Lo ha comunicato l'Istat, aggiungendo che il(indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un'incidenza sul PIL del -0,7% (-2,8% nel terzo trimestre del 2021).Neidel 2022, in termini di incidenza sul PIL, ilsono risultati negativi, pari rispettivamente al -1,3% (-5,2% nello stesso periodo del 2021) e al -1,5% (-3,3% nel corrispondente periodo del 2021). Nello stesso periodo, lasi attesta al 41,2% del PIL, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto ai 40,3 del 2021.Nel terzo trimestre 2022 ildelle famiglie è aumentato dell'1,9% rispetto al trimestre precedente. Nello stesso periodo, ilè cresciuto dello 0,3%, frenato dall'aumento dei prezzi (+1,6% la variazione del deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie).Nello stesso periodo, ladelle famiglie è stata pari al 7,1%, in forte diminuzione rispetto al periodo precedente (-1,9 punti percentuali). Questa flessione, spiega l'Istat, sottende una crescita della spesa per consumi finali più sostenuta rispetto a quella registrata per il reddito disponibile lordo (rispettivamente +4,1% e +1,9%).Sempre nel terzo trimestre del 2022, ildelle famiglie è stimato al 7,1%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, come risultato del già segnalato aumento del reddito lordo disponibile.Nel terzo trimestre del 2022, ladelle società non finanziarie è rimasta invariata rispetto al periodo precedente, al 39,8. Nello stesso periodo, il risultato lordo di gestione è aumentato dell'1,3%, il valore aggiunto dell'1,2%.Nello stesso periodo, ildelle società non finanziarie è stato pari al 25%, in lieve diminuizione rispetto al trimestre precedente (-0,1 punti percentuali), a fronte di un aumento deglidello 0,8% e del sopra citato aumento del valore aggiunto.