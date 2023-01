Unipol-UnipolSai, vendita azioni da piani compensi per fini fiscali

Unipol Gruppo

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) -hanno comunicato che lo scorso 2 gennaio sono staterelative alla prima tranche dell’incentivo variabile di lungo termine maturato con riferimento al triennio 2019-2021, previste dal relativo piano di compensi basato su strumenti finanziari.Al solo fine di adempiere al pagamento degliderivanti da dette attribuzioni, spiega una nota, il management provvede all'delle azioni assegnate. Le operazioni di vendita, per entrambe le società, sono iniziate in data 3 gennaio e si concluderanno il prossimo 9 gennaio.Le operazioni hanno per oggetto complessiveordinarie eordinarie, e sono