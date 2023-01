USA, licenziamenti in aumento del 13% nel 2022 guidati dalle aziende tech

(Teleborsa) - Si registra una diminuzione dei. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circaposti di lavoro. Il dato rivela un calo del 43% rispetto al, quando si erano registrati 76.835 licenziamenti e un aumento del 129% rispetto alloIl totale di dicembre è ildi tagli di posti di lavoro mensili annunciati nel 2022 e segna l'ottava volta - prendendo in esame sempre lo scorso anno - in cui i tagli sono stati superiori rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente.Nel, i datori di lavoro hanno annunciato l'intenzione di tagliare 363.824 posti di lavoro, inrispetto ai 321.970 tagli annunciati nel 2021. È il secondo totale più basso registrato da quando Challenger ha iniziato a monitorare gli annunci mensili di taglio di posti di lavoro nel 1993, con il 2021 che è stato il più basso."L'economia nel suo complesso sta, anche se i datori di lavoro sembrano pianificare attivamente una recessione. Le assunzioni sono rallentate poiché le aziende adottano un approccio cauto all'inizio del 2023", ha dichiarato Andrew Challenger, vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas.Attualmente, la maggior parte dei tagli rimane nel settore della. A dicembre, 16.193 tagli si sono verificati in aziende di questo settore per un totale di 97.171 all'anno, il principale settore che ha tagliato posti di lavoro nel 2022. È in aumento del 649% rispetto ai 12.975 avvenuti nella tecnologia nel 2021.Con la flessione delle criptovalute, le aziendehanno annunciato il 1.670% di tagli in più nel 2022 rispetto all'anno precedente: 10.476 tagli nel 2022 rispetto ai 529 del 2021.L'industriaha annunciato il secondo maggior numero di tagli di posti di lavoro nel 2022 con 30.912, in aumento del 195% rispetto ai 10.469 tagli annunciati nel settore nel 2021.I produttori e fornitori di prodotti per l'hanno annunciato 30.626 tagli nel 2022, in calo del 4% rispetto ai 31.997 annunciati nel 2021.