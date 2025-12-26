Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 17:47
25.667 +0,04%
Dow Jones 17:47
48.641 -0,18%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,14%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.692,68 punti

L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,14%, a quota 25.692,68 in apertura.
