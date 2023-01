Comer Industries completa acquisto rami d'azienda e lancia nuova divisione

Comer Industries

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha comunicato ildella società e-comer S.r.l., Newco dove sono stati conferiti idi Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici, per un Enterprise Value pari a circa. L'operazione era stata annunciata il 2 dicembre 2022 dedicata al mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici, settore nel quale Comer Industries intende focalizzare il proprio percorso di crescita e innovazione arricchendo la gamma di prodotti offerti al mercato. Nei primi nove mesi dell’esercizio 2022, i due rami d'azienda hanno realizzato complessivamentepro-forma pari a circa 16 milioni di euro e unpari a circa 5 milioni di euro.L'operazione ha comportato un cash-out alla data del closing pari a 50 milioni di euro. Il corrispettivo pagato per l'operazione al closing è stato finanziato ricorrendo a unerogato daItalia di pari importo. I restanti 4 milioni di euro saranno pagati, per cassa, in quattro rate annuali costanti, senza interessi, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo alla data del closing.