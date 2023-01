Meloni incontra von der Leyen: scambio su economia, migranti e PNRR

(Teleborsa) - E' terminato da poco l'incontro che si è svolto a Palazzo Chigi tra i

Dopo il colloquio asi legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi - "in occasione della prima visita all’estero da Presidente del Consiglio, l’incontro odierno, svoltosi con la partecipazione del Ministro Raffaele Fitto, ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolareIn tema di ripresa economica, è stato inoltre riaffermato l’impegno del Governo italiano sulNel corso dell'incontro è stata anche condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. E’ stata inoltre espressa

"Un piacere incontrare Giorgia Meloni. A Roma oggi in vista del prossimo vertice europeo, abbiamo discusso su come continuare a sostenere l'Ucraina; garantire energia sicura e conveniente; promuovere la competitività dell'industria dell'Ue; fare progressi sul Patto per le migrazione. Abbiamo anche discusso dell'esecuzione del Pnrr italiano", queste la prole della Presidente von der Leyen, in un tweet diffuso pochi minuti fa.



In precedenza si era tenuto un incontro tra la presidente della Commissione Europea e Romano Prodi. L'incontro, che si è svolto in un albergo romano, è parte degli appuntamenti che vedranno impegnata la leader Ue oggi nella Capitale. Al Teatro Quirino, Von der Leyen ha partecipato questa mattina alla presentazione del libro 'La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Europa' di David Sassoli con lo stesso Prodi ed Enrico Letta. Successivamente, Von der Leyen si è recata a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni



"E' stato un piacere scambiare opinioni con il mio predecessore Romano Prodi, la cui passione per l'Europa è davvero stimolante. Apprezzo il suo saggio contributo al dibattito europeo. Sono ansiosa di continuare a discutere della sua idea di riunire le università del Mediterraneo", ha scritto von der Leyen, dopo l'incontro con Prodi.