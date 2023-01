MPS corre in Borsa, assist da parole Lovaglio

Banca MPS

FTSE Italia All-Share

istituto di Rocca Salimbeni

indice azionario italiano

Monte Paschi

(Teleborsa) - Effervescenteche scambia con una performance decisamente positiva del 10,69% dopo le parole rassicuranti dell''. Il top manager, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, ha sottolineato come la banca senese non sia più "un problema sistemico" per l'Italia, confermando i target del piano, che la banca potrebbe anche anticipare, e prevedendo per Siena un ruolo da protagonista della banca nel risiko bancario.Per Lovaglio, che ha confermato la "credibilità del target di 700 milioni di utile pre-tax al 2024", ci sono "i presupposti" per "far emergere il grande valore della banca".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,21%, rispetto a +6,61% dell').Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,282 Euro con primo supporto visto a 2,048. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,897.