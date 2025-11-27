Eurolandia positiva orfana di Wall Street

(Teleborsa) - Si chiude in cauto rialzo la seduta per la Borsa di Milano
, così come per il resto dell'Europa, in una giornata priva di grandi spunti per la chiusura di Wall Street a causa del Giorno del Ringraziamento; le contrattazioni a New York riprenderanno con una sessione breve venerdì, il Black Friday, quando il mercato chiuderà alle 13:00 ora locale (le 19 italiane).
Sul fronte societario, a Piazza Affari occhi puntati su MPS che ha confermato di aver ricevuto la notifica
da parte della Procura della Repubblica di Milano di un decreto di perquisizione e dell'avviso di garanzia al Dr Luigi Lovaglio in qualità di Amministratore Delegato.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,91 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%. Tra gli indici di Eurolandia
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a +0,18%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,02%, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato +0,04%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,21%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 45.872 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Campari
(+3,16%), Lottomatica
(+2,89%), Azimut
(+2,56%) e Ferrari
(+1,47%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banca MPS
, che ha terminato le contrattazioni a -4,56%.
Discesa modesta per Telecom Italia
, che cede un piccolo -1,42%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+4,39%), Ariston Holding
(+4,04%), Sanlorenzo
(+2,02%) e LU-VE Group
(+1,71%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caltagirone SpA
, che ha chiuso a -5,23%.