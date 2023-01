Ue, Wojciechowski: revisione bilancio dovrà tenere conto dell'inflaizione

(Teleborsa) - Il Commissario Ue all'Agricoltura,, ha dichiarato che la revisione di metà percorso delprevista nei prossimi mesi "non sarà la proposta di un nuovo, ma non possiamo ignorare i problemi causati dalla grande discrepanza" tra i tetti di spesa pluriennali decisi dall'Ue per il 2021-27 e l'Parlando alla commissione Agricoltura dell'Europarlamento, Wojciechowski ha sottolineato che "l'inflazione sta colpendo tutti idel bilancio Ue e la Commissione deve verificare ladei tetti di spesa, visto che il livello di inflazione reale è molto superiore a quello previsto e già ora stiamo usando i margini del bilancio". Wojciechowski ha poi aggiunto di essere convinto che "prima della fine del mandato" la Commissione presenterà una proposta di nuovo bilancio "con misure ambiziose per il futuro della", inclusa una dotazione finanziaria "più forte per lae la protezione degli agricoltori, delle aree rurali e dell'ambiente".