Autostrade, Tomasi: "Abbiamo 14 miliardi di progetti cantierabili"

(Teleborsa) - ASPI ha presentato oggi a Cinisello Balsamo la piazza sopraelevata sulla A4 Milano-Brescia , che collega il parco Caldara con via Friuli, un'opera moderna che punta a "ricucire" il tessuto urbano e riqualificare la città. Un progetto che - spiega- "rappresenta un po' la nuova filosofia di Autostrade per l'Italia"."Quanto interveniamo su opere importanti come questa, che èin termini di volumi di traffico con picchi di traffico fino a 200mila mezzi - afferma l'Ad - lo facciamo anche con opere che sianoche vive limitrofa. Questo è. A questo proposito, ricordo anche il progetto di Bologna che è un progetto di connettività ed anche di integrazione con il tessuto cittadino"."L'infrastruttura - sottolinea Tomasi - si riprende il proprio ruolo, comunica la necessità di far crescere il sistema Paese, ma lo deve fare anche connettendo le comunità che attraversa".Parlando di iniziative in termini di, Tomasi ha ricordato "abbiamo lanciato lo scorso anno unche individua tutta una serie di iniziative di ottimizzazione e di riduzione dell'impatto ambientale del traffico"."Stiamo lavorando sull': alla fine dello scorso anno abbiamo realizzato più di 60 aree di servizio e ne realizzeremo 100 alla fine di giugno 2023. - ha proseguito il manager -in modo da rendere sostenibile la gomma, che continuerà fino al 2050 ad essere il sistema prevalente e, se posso dirlo, il sistema più libero di mobilità che c''è oggi"."A proposito degliper il nuovo anno, l'Ad ha ricordato "i, dotati cioè di valutazione d'impatto ambientale, delle conferenze di servizio, del progetto esecutivo. Abbiamo avviato, grazie anche alla collaborazione con i ministeri, i cosiddetti Lotti Zero, in modo tale da aprire tutti i cantieri ed ottenere contemporaneamente le autorizzazioni finali dei progetti esecutivi. Senza soluzione di continuità continueremo quindi ad andare avanti con tutte le opere di potenziamento per un valore stimato di 14 miliardi".