Coopfond compie 30 anni: oltre un miliardo di euro di interventi a sostegno di 1200 imprese

(Teleborsa) - Dal 1993 sono stati investiti 1 miliardo e 200mila euro in interventi rotativi per sostenere 1200 imprese. Con questi risultati, ilgiovedì 12 gennaio a Roma (Palazzo Wedekind, Piazza Colonna), festeggia il trentennale con un confronto a Roma tra il mondo cooperativo e i rappresentanti delle istituzioni sul temaParteciperanno tra gli altri,"L'intento – spiega Legacoop in una nota – è condividere le azioni necessarie per contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese".Il Fondo mutualistico di Legacoop opera senza nessun fondo pubblico utilizzando ilversati in favore di quelle più piccole, per sostenerne la nascita, lo sviluppo e l'aiuto nelle situazioni di crisi.Con una(Nord: circa 420 milioni, Centro: circa 131, Sud e isole: circa 24 milioni), Coopfond ha unaccumulato grazie al contributo annuale di una media di 2.300 cooperative."Coopfond è impegnato per costruire una nuova economia cooperativa – spiega il– capace di generare uno sviluppo equo e sostenibile per il nostro Paese. Lo facciamo orientando all'impatto i nostri interventi, per stimolare l'evoluzione delle cooperative verso l'inclusione, il green e il digitale. Per riuscirci utilizziamo le risorse delle stesse imprese, realizzando il valore del mutualismo, ma vogliamo anche rendere appetibile il mondo cooperativo a soggetti finanziari che finora mai avevano guardato ad esso e aiutare le cooperative a cogliere le opportunità offerte dal PNRR".Non solo manifattura, sociale e agroalimentare, negli anni Coopfond ha sviluppato e adattato gli interventi alle richieste di mercato. "I risultati dell'attività di Coopfond, con la significativa evoluzione in nuovi settori di intervento – aggiunge– testimoniano il valore dell'impegno di Legacoop per la promozione e lo sviluppo dell'impresa cooperativa, che ha permesso di estendere oltre i confini della singola impresa il principio della mutualità. Gli effetti positivi di questa azione hanno dato un contributo importante al rafforzamento di un modello di impresa che può giocare un ruolo centrale nella costruzione di un nuovo paradigma di sviluppo".Con il programma nazionale Coopstartup sono state create, 15 solo durante l'ultimo esercizio (2021/22), con il 95% dei soci costituito da giovani laureati. In totale, sono state incentivatealla piattaforma, presentatie sono stati risultati vincitori dei bandiPer sostenere la nascita die reagire alla crisi lavorativa scoppiata in seguito alla pandemia che ha interessato principalmente le donne, Coopfond, in sinergia con la commissione Pari opportunità di Legacoop, ha lanciato il, attualmente in svolgimento, che accompagnerà le aspiranti cooperative e finanzierà con 10mila euro a fondo perduto ognuno dei 5 progetti vincitori. Sonoi posti di lavoro recuperati con ii lavoratori di un'impresa in crisi o destinata alla chiusura, comprese le aziende confiscate alla criminalità organizzata, che associati diventano imprenditori di sé stessi. Dagli anni più intensi della crisi economica, il Fondo ha sostenuto attraverso partecipazioni temporanee al capitale sociale (13,8 milioni di euro) e finanziamenti (9,4 milioni di euro)Con, la, in pochi mesi sono stati avviateda gruppi di cittadini e cooperative o enti locali per attivare il percorso per la costituzione di una comunità energetica in forma cooperativa.Sul frontenell'ultimo periodo, Coopfond ha stanziatoa copertura degli oneri finanziari generati dai prestiti sottoscritti dalle cooperative per affrontare gli extra costi energetici.Nell'esercizio 2021/22 Coopfond ha raccoltodaPiù 2,2 milioni rispetto all'esercizio precedente (16,7 milioni di euro) e con un dato che conferma la tendenza alla crescita e al consolidamento: il totale arriva, infatti, da un numero di cooperative conferenti inferiore rispetto al 2020/2021(2.860). A livello regionale, si confermanoche da sole raccolgono il 73% circa del totale, con il decremento registrato in quasi tutte le altre regioni più che compensato dall'aumento della raccolta in Emilia-Romagna (+32%). Il record della raccolta di Sud e Isole è della: con un +210% rispetto all'esercizio precedente l'isola raccoglie con le sue 110 coop un totale di 313mila euro, posizionandosi anche prima del Lazio (110 coop per una raccolta di 227mila euro). Se in Italia sono le coop del(273) a raccogliere la cifra più alta in favore di Coopfond (circa 6 milioni), sono i(16) a versare di più rispetto al numero di imprese conferenti: poco meno di 4 milioni.