In rosso l'azionario europeo. A Piazza Affari soffre il lusso

Goldman Sachs

Pirelli

Nexi

Equita

Campari

DiaSorin

Banca Mediolanum

A2A

Stellantis

Saes Getters

Brunello Cucinelli

Saras

Equita

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Amplifon

Stellantis

ENI

Moncler

Nexi

Campari

Interpump

Saras

SOL

Wiit

Luve

GVS

Banca MPS

Juventus

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, chedopo i guadagni di inizio anno e attendono gli interventi di numerosinella giornata odierna (tra cui il presidente della FED Jerome Powell). Intanto, Isabel Schnabel (BCE) ha detto che "sarebbe fuorviante utilizzare tassi di interesse più elevati come capro espiatorio per un ulteriore ritardo nella transizione verde".Per quanto riguarda l'outlook, la banca d'affari statunitenseha sensibilmente migliorato , prevedendo ora una crescita dello 0,6% per l'anno in corso, significativamente al di sopra della previsione precedente e delle aspettative di consensoTra i titoli interessati dal cambio dellaci sono, con Deutsche Bank che ha migliorato il giudizio a Buy, e, con Barclays che ha abbassato la raccomandazione a Equal-weight da Overweight con prezzo obiettivo a 8,6 euro dai 10,5 euro precedenti.ha comunicato i suoi Best Pick 2023, includendo nella listaNon si ferma ladi, che ieri ha strappato dopo l'accordo vincolante per la cessione del business del Nitinol alla società statunitense Resonetics per un prezzo di 900 milioni di dollari. Oggi il titolo beneficia delle parole del presidente e AD Massimo Della Porta, che ha detto in un'intervista che il gruppo conta di remunerare gli azionisti, "forse con un, ma guardiamo soprattutto alle".In netto, che ieri sera ha comunicato ricavi 2022 in crescita del 29,1% a cambi correnti, sopra le attese del mercato. Il titolo è comunque molto volatile, in quanto è sceso dopo aver aperto su nuovi, dopo che ieri sera Lukoil (tramite la controllata Litasco) ha comunicato di aver raggiunto un accordo con G.O.I. Energy circa la. Considerando, secondo indiscrezioni di stampa, che la vendita sarebbe avvenuta per 1,5 miliardi di euro,afferma che "a quel livello, l'operazione avrebbe un risvolto positivo per il titolo considerando la risultante valutazione implicita per la raffineria di Saras", ovvero pari a 1,2-1,6 miliardi.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,072. L'è sostanzialmente stabile su 1.872,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 74,84 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +195 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,23%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,25%, e calo deciso per, che segna un -0,71%., si muove sotto la parità il, che scende a 25.327 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 27.415 punti.In rosso il(-0,85%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,59%).di Milano, troviamo(+0,88%),(+0,86%),(+0,85%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,26%.di Milano,(+3,12%),(+2,82%),(+2,08%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,07%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,58%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,08%.