Mercati cauti dopo i dati PMI Eurozona, Milano si allinea

(Teleborsa) -, compresa Piazza Affari. Ridimensionati i valori di apertura, pesano i dati della manifattura europea che a settembre hanno proseguito la loro discesa.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 66,89 dollari per barile, in forte calo dell'1,87%.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,39%.avanza dello 0,33%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.165 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.343 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Poco sopra la parità il(+0,27%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,36%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,92%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,73%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,00%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,99%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.del FTSE MidCap,(+3,84%),(+3,01%),(+2,44%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,2%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,00%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,00%.