Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

(Teleborsa) -Cautela in vista della riunione del Consiglio della. Pressioni anche dala causa delle tensioni in medio oriente. In focus anche lein Usa e Ue: si guarda ai conti delle grandi banche Usa mentre stasera è atteso il risultato di LVMH che al momento affossa la borsa di Parigi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,091. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.649,8 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 70,9 dollari per barile, in calo del 3,97%.Balza in alto lo, posizionandosi a +133 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,28%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,41%, escende dello 0,83%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 34.582 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.735 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,02%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(+0,14%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,03%),(+1,26%),(+0,80%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.Calo deciso per, che segna un -2,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,86%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,52%),(+2,22%),(+1,58%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,46%.In perdita, che scende del 4,25%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,84%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,95%.