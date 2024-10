Mercati europei deboli con il lusso. Milano schiva le vendite

LVMH

(Teleborsa) -, in scia alla, dopo i numeri in chiaroscuro del gigante francese. L'attenzione è già puntata sulladomani e sullein uscita oggi.che si posiziona sulla linea di parità, grazie alla, queste ultime nonostante la pressoché scontata tassazione degli extraprofitti annunciata dal Governo con la Manovra.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,089. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.676,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 71,22 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +124 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,15%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,76%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.590 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.746 punti.In frazionale calo il(-0,38%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,49%).di Milano, troviamo(+1,77%),(+1,49%),(+1,22%) e(+0,86%).Le più forti vendite si manifestano su lusso, conche segna un-2,78% eche scende dell'1,95%.Calo deciso per, che segna un -1,53%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,37%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,25%),(+1,05%),(+0,67%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,40%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,61%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.