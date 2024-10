Piazza Affari in leggero rialzo in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Recordati

Ferrari

A2A

Amplifon

Banca MPS

Moncler

Brunello Cucinelli

CIR

Digital Value

Technogym

Caltagirone SpA

Ferragamo

El.En

Zignago Vetro

Pharmanutra

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.Giornata priva di. Il focus resta sulla riunione del Consiglio direttivo dellacon gli analisti che puntano su un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base mentre crescono le preoccupazioni sullaIntanto, ilha annunciato nel weekend una serie di misure volte a rafforzare il settore immobiliare e a dare impulso all'economia. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulla portata delle misure (con riflessi sul mercato del Lusso europeo, che oggi soffre in Borsa). Sul fronte dei dati, l'è rallentata allo 0,4% anno su anno a settembre dallo 0,6%, mentre l'inflazione di fondo è scesa allo 0,1% anno su anno dallo 0,3%, in un segno di persistenti rischi deflazionistici.Lieve calo dell', che scende a quota 1,092. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.654,8 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 73,8 dollari per barile, in forte calo del 2,33%.Lomigliora, toccando i +133 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,54%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,36% a 34.430 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.574 punti.Sulla parità il(+0,13%); come pure, senza direzione il(-0,16%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,76%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,62%.In luce, con un ampio progresso dell'1,57%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,54%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,46%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,1%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,00%.Tra i(+5,10%),(+2,81%),(+2,74%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,85%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,34%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%.