Il settore auto zavorra le borse europee

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in linea con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pesano le difficoltà del settore auto dopo i profit warning didi oggi, che seguono quello didi venerdì.Nella lettura finale del PIL del 2° trimestre è stata marginalmente peggiorativa, con una crescita congiunturale corretta a +0,5% da +0,6%. Segnali positivi dalsull': a settembre la crescita dei prezzi si è fermata allo 0,7%, il livello più basso del 2024, inferiore anche delle aspettative del consensus.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,12. Perde terreno l', che scambia a 2.642,2 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,48%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un -0,38%.Torna a salire lo, attestandosi a +134 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,48%.scende dello 0,77%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,77%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,81%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 36.270 punti, in netto calo dell'1,72%.In discesa il(-0,99%); come pure, negativo il(-0,89%).di Milano, troviamo(+1,00%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -14,96%.In perdita, che scende del 5,72%.Calo deciso per, che segna un -3,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,21%),(+1,27%),(+0,98%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,23%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,77%.