Jefferies, utili in netto calo con rallentamento IPO e leveraged finance

Jefferies

(Teleborsa) - La banca di investimento statunitenseha chiuso ilcondi 1,44 miliardi di dollari, in calo del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le entrate nette di Investment Banking sono state pari a 568 milioni di dollari (1,9 miliardi un anno prima), quelle da Capital Markets pari a 478 milioni di dollari (423 milioni un anno prima) e quelle da Asset Management (prima degli interessi netti allocati) di 402 milioni di dollari, inclusi 232 milioni da attività di merchant banking.La banca ha registrato undi 57 centesimi per azione nei tre mesi terminati il 30 novembre, rispetto agli 1,20 dollari dell'anno precedente (-53%), centrando le attese degli analisti."I ricavi totali dell'di Jefferies nel 2022, sebbene in calo del 38% rispetto a un 2021 fuori classifica, hanno rappresentato ile sono stati sostanzialmente superiori ai livelli del 2019 - ha commentato il CEO Richard Handler - I nostri ricavi netti da advisory sono stati solo del 5% inferiori al risultato record di tutti i tempi dello scorso anno, mentre i nostri ricavi netti da underwriting sono diminuiti del 59%, a causa della. I nostri ricavi netti combinati azionari e a reddito fisso sono diminuiti solo del 19% rispetto al 2021 e sono aumentati significativamente rispetto al 2019"."La cosa più significativa è che, per il nostro anno fiscale 2022, Jefferies è stata la, rispettivamente dalla dodicesima e tredicesima posizione di soli cinque anni fa - ha aggiunto - Siamo anche saliti di una posizione rispetto all'anno precedente, raggiungendo la settima posizione a livello globale per M&A, ECM e leveraged finance combinati, un miglioramento rispetto alla decima nel 2017".