AutospedG (gruppo Gavio) acquisisce Aldo Ferrari Trasporti

(Teleborsa) -, società leader nel settore dei trasporti di prodotti petroliferi rete ed extrarete, ha siglato un accordo per, azienda lodigiana che opera dal 1961 nel campo della logistica per trasporti di prodotti chimici, petrolchimici e dei rifiuti industriali. FA Chemical Logistic, con undi circa 25 milioni di euro nel 2021, opera attraverso circa 350 mezzi di proprietà, conta circa 110 dipendenti e ha 4 sedi in Italia e una nel Nord Europa (Anversa).L'operazione consentirà a G&A - controllata dal gruppo AutospedG (gruppo Gavio) e partecipata dalla famiglia Agogliati - die di posizionarsi tra gli operatori leader anche nel settore del trasporto di prodotti chimici.La struttura dell'operazione prevede l'acquisto da parte di G&A dell'della società, mentre i soci storici della Famiglia Ferrari manterranno il restante 20%."Siamoe di poter supportare, in qualità di partner industriale di lungo periodo, FA Chemical Logistic che la famiglia Ferrari, grazie alla sua visione e capacità imprenditoriale, ha guidato con grande successo negli ultimi 60 anni", ha commentato Luca Giorgi, amministratore delegato di AutospedG.