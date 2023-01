Enfinity Global acquista 400 MW di progetti fotovoltaici in USA

(Teleborsa) - La società delle rinnovabiliha annunciato di avergià operativi da, compiendo un passo decisivo per l’espansione negli Stati Uniti.L’accordo firmato da Enfinity con Capital Dynamics consiste nell'acquisizione di un portfolio di contratti diversificato, composto dasituati in, in grado di generare un EBITDA ricorrente di circa 45 milioni di dollari l'anno con controparti investment grade.I progetti hanno raggiunto lae detengonocon società di servizi pubblici di investment grade.Ladi elettricità pulita, sufficienti per alimentare fino a 64.000 famiglie statunitensi e compensare 508.000 tonnellate di emissioni di CO2, pari a togliere 110.000 auto dalla strada.I fondi gestiti da AB CarVal, affermato gestore di investimenti alternativi a livello globale, e Nomura, istituto finanziario globale, hanno agito come partner di cofinanziamento di Enfinity Global nell’operazione di acquisizione.