Euronext Growth Milan, passi indietro su volumi e liquidità

(Teleborsa) - Ladi mercato totale dial 31 dicembresi è assestata su 10,5 miliardi di euro, con il segmento che è arrivato a contare, di cui 8 del Segmento Professionale. Alla fine del 2021, la capitalizzazione di mercato totale era di 11,5 miliardi di euro. Durante l'anno ci sono state, proseguendo il positivo trend di afflusso netto di PMI sul mercato, anche la size media delle quotazioni è scesa rispetto all'anno prima. Inoltre, le tensioni geopolitiche, le pressioni inflazionistiche e il contesto di elevata volatilità hanno inciso pesantemente sul turnover. È quanto emerge dal, un approfondimento trimestrale sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI.Ildelle operazioni sono aumentate notevolmente nel corso degli anni, con un picco nel 2021 quando 44 nuove società sono state quotate su Euronext Growth Milano (di cui 2 come SPAC) raccogliendo 843 milioni di euro di proventi (485 milioni di euro escluse le SPAC ).Nel 2022 sono state quotate, con un incasso di 902,5 milioni di euro, di cui 712,5 milioni relativi alla quotazione di Technoprobe. Escludendo Technoprobe, i fondi totali raccolti nel 2022 sono stati di 190 milioni di euro, con una dimensione media delle operazioni di 7,6 milioni di euro e una capitalizzazione di mercato media in IPO di 37,2 milioni di euro. La raccolta media è stata significativamente inferiore agli 11,5 milioni di euro (escluse SPAC) del 2021.Guardando all'intero mercato, in termini di numero di aziende, ipiù importanti sono i beni di consumo voluttuari (26%), gli industriali (20%) e la tecnologia (19%). In termini di capitalizzazione, i settori principali sono Tecnologia (30%), Industriali (27%) e Beni di consumo voluttuari (14%).CFO SIM evidenzia che ladi Euronext Growth Milano è molto: la capitalizzazione di mercato media e mediana è rispettivamente di 55,8 milioni di euro e 25,1 milioni di euro.Guardando alle, le società attualmente quotate su Euronext Growth Milano hanno raccolto in media 12,9 milioni di euro (la mediana è di 5 milioni di euro).CFO SIM evidenzia che "le tensioni geopolitiche, le pressioni inflazionistiche e il contesto di elevata volatilità hanno inciso pesantemente sul turnover".Ildi EGM rimane su livelli bassi, senza mai superare 160 milioni di euro nel quarto trimestre del 2022. Il livello massimo del trimestre (159 milioni di euro) è stato raggiunto a dicembre, -67% rispetto al valore raggiunto a dicembre 2021, ovvero 480 milioni di euro.Un parametro interessante da analizzare è la, che misura quanto un titolo azionario è liquido, cioè vendibile o acquistabile con facilità. Si tratta di un rapporto tra il valore medio degli scambi e la capitalizzazione media di una società in un determinato periodo.Dopo essere tornata ai livelli pre-pandemia nel 2021, la turnover velocity è stata fortemente influenzata dalle condizioni di mercato del 2022, non superando mai l'1,6% nella seconda parte dell'anno, con un