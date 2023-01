Iveco, 150 autobus elettrici a Busitalia (FS)

Iveco Group

(Teleborsa) - Iveco BUS, marchio di, ha firmato un accordo quadro triennale per fornire fino a 150 autobus urbani completamente elettrici E-WAY ache svolge prevalentemente servizi di trasporto pubblico locale su autobus, direttamente e tramite societa` controllate. L’accordo rappresenta il piu` grande ordine di autobus urbani E-WAY ad oggi in Italia.I mezzi - spiega una nota - saranno consegnati tra il 2023 e il 2025, con i primi 18 veicoli in arrivo nelle citta` di Padova e Rovigo entro luglio 2023. L'autobus E-WAY – con 800 unita` gia` in esercizio, che hanno percorso 42 milioni di chilometri – e` rinomato per le sue caratteristiche tecniche e per il rendimento economico. La versione da 12 metri a ricarica notturna per Busitalia sara` dotata di aria condizionata, prese USB, aree dedicate per utenti a mobilita` ridotta e sistema di visione posteriore.e dimostra che siamo il partner ideale per gli operatori di trasporto nella fornitura di servizi di mobilita` a zero emissioni.", ha dichiarato