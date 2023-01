Eprcomunicazione, EnVent avvia copertura con Outperform e TP a 5 euro

Eprcomunicazione

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche. Ilè stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 32%), mentre ilsul titolo è "". La società toscana si è quotata il 12 dicembre con un prezzo di collocamento di 3,75 euro per azione.Secondo gli analisti, nel tempo Eprcomunicazione "ha costruito un dialogo con le comunità imprenditoriali, le istituzioni, la politica e i media, un portafoglio di servizi completo arricchito dalle competenze tecnologiche di Justbit ed ora è".Viene sottolineato che la tecnologia e l'intelligenza artificiale posizionano Eprcomunicazione in, grazie a flussi di entrate diversificati e leva operativa. La strategia "consiste nel perseguire una combinazione di crescita organica, opportunità di vendita incrociata e acquisizioni di offerte di servizi complementari".EnVent stima per il 2022per 8,4 milioni di euro, undi 1,2 milioni di euro e undi 0,4 milioni di euro. Questi dati dovrebbero crescere nel 2023, rispettivamente, a 9,8 milioni di euro, 1,7 milioni di euro e 0,7 milioni di euro. Le attese per il 2024 sono di ricavi per 11,1 milioni di euro, un EBITDA di 2 milioni di euro e un utile di 0,9 milioni di euro.