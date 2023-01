Giubileo 2025, presentato Dpcm con elenco opere: investiti 1,8 miliardi

(Teleborsa) -il programma dei lavori per ilconvocato da Papa Francesco, un evento di rinascita dopo la pandemia di Covid-19 e la guerra. Unche si inserisce in un periodo straordinariamente difficile, a causa dlele guerre e delle sfide poste dal cambiamento climatico, ed"della Misericordia" nel 2015."Non è un evento come tutti gli altri, perché. Verranno milioni di persone dal mondo, gli operatori economici della capitale respireranno dopo gli anni del covid e la crisi per la guerra", ha affermato il sottosegretario alla presidenza del consiglio,, annunciando ilassieme al sindaco della Capitale, ha aggiunto Mantovano , ricrdando che il Giubileo "è un evento prima di tutto di fede" che si collega al "pellegrinaggio" ed alle origini dell'Europa."C'è molto lavoro da fare - ha sottolineato -e già dal pomeriggio di oggi si comincerà a lavorare al secondo Dpcm".Per il Giubileo 2025 sono statiche arriveranno a 2,3 miliardi con lee saliranno a quasi 4 miliardi con il secondo Dpcm. Il primocomprende 32 progetti di riqualificazione e valorizzazione, 23 relativi ad accessibilità e mobilità, 8 relativi alle attività di accoglienza e partecipazione e 24 riguardanti l'ambiente ed il territorio. Sarà una sfida sìcomplessa per Roma che haper portare a termine una, si parte dallecui sono statiFra i proncipalicirca 70 milioni sono dedicati al sottopasso di Piazza Pia ed al camminamento pedonale che da Castale Sant'Angelo porta a Via della Conciliazione.E poi ancora parchetti,, un ammodernamentograzie ai 151,7 milioni di fondi giubilari assegnati a questo scopo."Roma e l’Italia intera si preparano a celebrare un evento indissolubilmente legato all’identità stessa della Città Eterna, che è Capitale del Cristianesimo e che ospita lo Stato della Città del Vaticano", ha affermato la Presidente dle Consiglio, agigungendo ", in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma Capitale, assicureremo tutta la nostra collaborazione e il nostro impegno per far in modo che la Capitale e la Nazione siano pronti ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo e vivere un evento storico com'è il Giubileo".