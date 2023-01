Ryanair annuncia un'estate in crescita

Ryanair

(Teleborsa) -entra nel, annunciando il proprio, con 140 rotte in totale, di cui 108 dall’aeroporto di Bergamo, dove saranno posizionati due nuovi aeromobili per un totale di 22, e 32 da Malpensa con aggiunta di un ottavo aeromobile.Ryanair opererà oltre 2.000 voli settimanali da/per gli aeroporti di Milano nell'estate 2023, con una crescita del 25% rispetto alla Summer 2019. Si tratta di un, dove Ryanair festeggia anche il ventennale della base., con un nuovo aeromobile basato a Roma, dove sono previste 80 rotte, e ulteriori sette assegnati ad altre basi italiane del vettore irlandese.In totale, sono 95 gli aerei presenti nelle 17 basi italiane di Ryanair, che nell’estate 2023 opererà 700 rotte servendo 30 aeroporti nazionali. O’Leary ha ribadito la richiesta di rimozione dell’addizionale comunale per favorire la crescita del turismo. "Se accolta - ha dichiarato O’Leary - Ryanair è pronta a basare altri 40 aeromobili negli aeroporti italiani".