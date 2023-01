Cembre, Banca Akros passa a Neutral da Buy

Cembre

(Teleborsa) - Banca Akros hasu, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, Ieri la società ha rivelato l'ottenimento di contributi a fondo perduto per l'ampliamento della capacità produttiva, motivata dalla necessità di soddisfare le crescenti richieste del mercato, sia in termini di volumi che di tempistica.Non considerando i 4,9 milioni di contributi a fondo perduto, ilresiduo di 37 milioni di euro nei tre anni è leggermente superiore alla previsione di Banca Akros di 32 milioni di euro.Gli analisti sottolineano che l'annuncio è una buona notizia, anche se di modesto impatto. Siccome lebene dal minimo raggiunto nell'ottobre 2022,, hanno scelto di tagliare il giudizio sul titolo.Intanto, è sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 30,4 euro.