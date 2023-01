Confcommercio, disagio sociale in modesto calo ma resta incertezza futuro

(Teleborsa) -, un indicatore realizzato mensilmente da, che si rivela impossibilitata a fornire una stima puntuale della disoccupazione estesa, per lacorrettamente il numero di. Il MIC a novembre si è attestato così su un valore stimato didi punto sul mese precedente.Il contenuto ridimensionamento dell’area del disagio sociale è frutto di unaPermangono molte, nel breve periodo, delle dinamiche inflazionistiche. A questo si aggiungono iderivanti dal rallentamento delle dinamiche produttive. Elementi che potrebbero far attestare l’area del disagio sociale su valori storicamente elevati.A novembre 2022 ilha mostrato, a testimonianza di una scarsa vivacità dell’economia. Il numero di occupati si è ridotto di 27mila unità su ottobre e quello delle persone in cerca di lavoro di 16mila unità fcomportando una minima riduzione del tasso di disoccupazione ufficiale (7,8%). A quest’evoluzione si è associato un incremento degli inattivi (+49mila).A novembre ihanno mostrato una variazione tendenzialerispetto all’8,9% del mese precedente. Le prime stime di dicembre indicano un leggero rallentamento nei tassi di crescita dei prezzi, che permangono su valori elevati. Le incertezze che dominano alcuni mercati delle materie prime, e la progressiva crescita dell’inflazione di fondo, rendono difficile immaginare l’inizio di un reale processo di rientro dei prezzi prima della tarda primavera.