Saccheria F.lli Franceschetti, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato chein aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive 159.000 azioni ordinarie.Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a 1,25 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per unL'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito al collocamento di 1.600.500 azioni ordinarie per un controvalore, includendo anche le azioni ordinarie provenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe, di. Il flottante risulta ora pari al 18,08%.