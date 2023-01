Veicoli commerciali, UNRAE: "Il 2022 chiude a -13% con 24mila veicoli in meno"

(Teleborsa) - Nel mese di dicembre 2022 il mercato dei veicoli commerciali ha chiuso con un altro calo a doppia cifra, -14,6% con 14.165 veicoli immatricolati contro 16.581 dello stesso mese 2021. Queste leL'intero anno 2022 – evidenzia l'UNRAE – segna una(24mila veicoli in meno rispetto a gennaio-dicembre 2021). La prima parte del 2023 dovrebbe vedere un ulteriore ripiegamento del mercato, ma con una possibile ripresa nella seconda parte dell'anno, che porterebbe a stimare per l'intero 2023 un volume di mercato di circa 170mila veicoli, pari ad appena il 5,7% in più sul 2022."Gli incentivi destinati ai soli veicoli commerciali elettrici non hanno portato uno sviluppo più accelerato della mobilità urbana delle merci a zero o bassissime emissioni, considerato che dei 10 milioni stanziati ne sono stati utilizzati appena 1,5 mln circa. Tantomeno, quindi,potevano rilanciare i volumi del mercato nel suo complesso – afferma ilGli incentivi 2023, prenotabili dal 10 gennaio scorso prevedono un fondo di 15 milioni destinato, ancora una volta, esclusivamente ai veicoli elettrici che rappresentano solo il 2,6% del nostro mercato. Questi incentivi non possono apportare alcun beneficio nel contrasto al progressivoinvecchiamento del nostro parco circolante, caratterizzato – a giugno 2022 – da un'età media di 14 anni e composto ancora per oltre il 42% da veicoli ante Euro 4 su un totale di 4.180.000 unità, per la cui sostituzione completa – a volumi attuali – sarebbero necessari 22,5 anni".Per ottenere benefici reali sonoche – ribadisce l'UNRAE – vertono su due precisi interventi: estensione dell'incentivo anche ad alimentazioni diverse dall'elettrico (compreso il diesel) a fronte di rottamazione e con importi decrescenti in funzione dell’alimentazione e della massa; predisposizione di una idonea rete infrastrutturale per le ricariche elettriche, pubblica e privata. Per accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale adeguata, secondo UNRAE, è necessario introdurre un credito d'imposta al 50% per gli investimenti in ricariche fast (oltre 70 kW) private dal 2023 al 2025; una rapida emanazione delle norme attuative dei provvedimenti in materia; l'indicazione di un preciso e puntuale cronoprogramma per stabilire sia gli obiettivi cogenti di numerosità dei punti di ricarica pubblici (a bassa e alta potenza) per singola area geografica e tipologia stradale, sia la realizzazione di infrastrutture di ricarica sulle autostrade, in linea con la normativa AFIR."Ci auguriamo – conclude– che il recentissimo DM firmato dal Ministro del MASE, di cui non conosciamo ancora in dettaglio i contenuti, soddisfi tutte le esigenze poste da queste delicate questioni".La struttura del mercato dei primi 11 mesi, confrontata con lo stesso periodo 2021, evidenzia per i privati un calo delle immatricolazioni del 23,7%, al 18,8% di quota (-2,7 p.p.), leperdono il 19,4% dei volumi e scendono al 4,9% di share. Anche lesocietà flettono a doppia cifra: -14,7% al 42,2% di quota (-0,9 punti), il noleggio a breve termine con un calo del 26,4% delle immatricolazioni, si ferma al 4,5% di rappresentatività. Ilsi conferma l'unico canale in crescita (+4,0%), con una quota che arriva al 29,6% del totale (+4,8 punti). Dall'analisi delle motorizzazioni, in gennaio-novembre ilscende al 76,2% di quota, cedendo 7,7 punti, ilcontinua a crescere, raggiungendo una share del 5,5% (+2,3 p.p.), il Gpl sale al 3% di quota, il metano riduce la rappresentatività all'1,2%. Icontinuano a guadagnare terreno, all'11,1% di share (+5,1 p.p.), i plug-in rappresentano lo 0,4% del totale e gli elettrici salgono al 2,6% delle preferenze.Lanei primi 11 mesi scende del 6,3% a 181,4 g/Km (rispetto ai 193,5 g/Km dello stesso periodo 2021)