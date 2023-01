A Milano riflettori su TIM, de Puyfontaine verso dimissioni dal CdA

Telecom Italia

(Teleborsa) - Si muove in moderato rialzo il titoloche scambia con una variazione percentuale dello 0,64%.I riflettori tornano ad accendersi sul gruppo delle Tlc il cui board di riunirà mercoledì, 18 gennaio. Intanto circolano indiscrezioni stampa rilanciate da Il Sole 24 Ore online secondo cui sarebbero in arrivo, già nella giornata di oggi, le dimissioni dal CdA di Telecom, di Arnaud de Puyfontaine, CEO die consigliere d'amministrazione di Telecom Italia dal 2015, di cui la media company francese è primo azionista con il 23,75%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,2532 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,2487. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,2577.