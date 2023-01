Credit Suisse

(Teleborsa) -prepara un taglio del 10% dei suoi banchieri. Lo si apprende dalle colonne del Financial Times in cui spiega che i nuovi tagli decisi dalla banca svizzera giungono mentre si prepara ad annunciare il suo secondo bilancio annuo in rosso.Lo scorso anno Credit Suisse aveva annunciato 9mila tagli su scala globale nell'ambito di un piano ristrutturazione in tutte le divisioni.Questa volta i tagli sarebbero concentrati a Londra e Zurigo.