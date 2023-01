Davos,maggioranza economisti attende una recessione globale nel 2023

(Teleborsa) -: lo prevede la maggioranza degli eocnomisti intervistati al, in Svizzera, il consueto evento annuale che riunisce il gotha dell'economia e delle banche centrali e che quest'anno si trova ad affrontare una situaizne di grande incertezza, come mai prima., ritiene che le tensioni geopolitiche continuino ad avere impatti sull'attività economica ed anticipa un'ulteriore stretta monetaria negli Stati Uniti e in Europa.degli economisti ritengononel 2023 ed i, più del doppio rispetto al precedente sondaggio condotto nel settembre 2022. L'altro terzo degli intervistati ritiene improbabile una recessione globale quest'anno.“Con due terzi dei principali economisti che si aspettano una recessione mondiale nel 2023,", afferma, numero uno del WEF, sollecitando i leader mondiali a "per investire nell'innovazione alimentare ed energetica, nell'istruzione e nello sviluppo delle competenze e nei mercati di domani ad alto potenziale in grado di creare posti di lavoro"Vi è un forte, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. La totalità degli economisti intervistati prevede una crescita debole o molto debole in UE nel 2023 (nel precedente sondaggio la percentuale era dell'86%), mentre il 91% attende una crescita debole o molto debole negli Stati Uniti (era del 64% nella rilevazione precedente).: da un lato coloro che si aspettano una crescita debole, dall'altra quelli che ritengono che la crescita sarà forte. Si ritiene che l'allentamento delle misure anti-COVID darà una spinta alla crescita, ma resta da vedere quanto sarà dirompente il cambio di politica in termini di impatto sulla salute.Per quanto riguarda, gli economisti vedono una certa: solo il 5% degli economisti attende un'inflazione elevata in Cina, mentreprevede una. Dopo un anno caratterizzato dall'inasprimento delle poitiche monetrie delle banche centrali, ci si attende il mantenimento di una politica austera ancora per quest'anno e resta elevata la probabilità di nuovi inasprimenti quest'anno (il 59% in Europa ed il 55% negli Stati Uniti).: 9 economisti su 10 si aspettano una domanda globale debole ed il 60% ritiene che le imprese dovranno sopportare costi input più elevati. Si prevede che queste sfidee molti economisti si aspettano che le aziende riducano le spese operative (86%), licenzino i lavoratori (78%) e ottimizzino le catene di approvvigionamento (77%).che riguarda leche non si prevede possano causare altre interruzioni e rallentamenti dell'attività commerciale nel 2023.