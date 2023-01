Euro digitale, Eurogruppo: sia facile da usare e costruito su base democratica

(Teleborsa) - Per avere successo, un"deve essere un, sostenuto dal pubblico europeo e costruito". Lo si legge in una dichiarazione dell', l'organo informale che riunisce i ministri delle Finanze degli Stati membri, che ha fatto oggi il punto sui progressi dell'euro digitale, una valuta digitale della banca centrale (CBDC) che sarebbe l'equivalente elettronico del contanteI ministri hanno affermato di accogliere con favore l'impegno della Banca centrale europea e della Commissione europea nell'informare regolarmente l'Eurogruppo e gli Stati membri sulla preparazione tecnica del progetto, ma hanno anche sottolineato di ritenere che l'introduzione di un euro digitale, nonché le sue caratteristiche principali e le scelte progettuali, "richiedano"."La creazione di un euro digitale richiederebbe una, che coinvolga il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sulla base di una proposta legislativa della Commissione europea", si legge in una nota.L'Eurogruppo ha anche fatto il punto su quelle che sono le caratteristiche ideali dell'euro digitale. Un euro digitale dovrebbe integrare e non sostituire il contante e dovrebbe garantire l'accesso alla moneta della banca centrale per gli utenti della zona euro in tempi di maggiore digitalizzazione dei pagamenti. Inoltre, un euro digitale dovrebbe essere, garantire un elevato livello di privacy, esseree ampiamente accessibile al pubblico, anche in termini di costi per gli utenti finali.Tra le altre cose, la progettazione di un euro digitale dovrebbe rispettare altri obiettivi politici come ladi denaro, il finanziamento illecito, l'evasione fiscale e garantire il rispetto delle sanzioni. Importante anche che l'euro digitale miri adella zona euroAllo stesso tempo, garantire una portata paneuropea dell'euro digitale, catalizzando l'innovazione nel settore finanziario e la, dovrebbe essere una priorità.