Investimenti, Autorità UE esaminerà promozione prodotti online e con influencer

(Teleborsa) - L'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati () ha avviato un'comune (CSA) con le autorità nazionali competenti (NCA) sull'applicazione delle regole di divulgazione della MiFID II per quanto riguarda le"L'ESMA è consapevole dele influenzare le decisioni di investimento e sta pertanto avviando questo esercizio per valutare l'applicazione da parte delle imprese di investimento e degli istituti di credito dei requisiti MiFID II sulle comunicazioni di marketing", si legge in una nota.Verrà esaminato se ledi marketing (comprese le pubblicità) sono "" e in che modo le società selezionano il pubblico di riferimento per le comunicazioni di marketing, in particolare nel caso di prodotti di investimento più rischiosi e complessi.L'ESMA è inoltre "consapevole del fatto che gli investitori più giovani e meno esperti sono particolarmente vulnerabili quando operano online". Per questo motivo, l'azione di vigilanza considererà attentamente anche il marketing e la pubblicità delle aziende attraversoInfine, il CSA sarà anche un'opportunità per raccogliere informazioni su possibili "pratiche di" osservate nelle comunicazioni di marketing e nelle pubblicità.