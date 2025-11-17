Simone riorganizza l'attività di distribuzione e promozione

Simone

(Teleborsa) -informa che staper riorganizzare ladistribuzione e la promozione per il circuito librerie relativi alIn particolare, in relazione ai citati marchi, sono stati stipulati ced è in corso di definizione un, che decorreranno dal 1 gennaio 2026.Dal 1 gennaio 2026 per le regioni del(Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Triveneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna), ci sarà un nuovo distributore presso le librerie, mentre l’attività promozionale sarà riorganizzata e gestita prevalentemente in via diretta dalla Società attraverso i propri agenti, come già avviene in gran parte del centro sud, dove Simone cura direttamente la promozione nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.Nel centro nord, infatti, l’organizzazione attuale, che resterà, quindi fino al 31/12/25, prevedeva un unico distributore che svolgeva anche l’attività di promozione, e che intermediava anche i rapporti con i sopra citati grossisti nazionali.Tale riorganizzazione, relativa ai soli marchi Simone, Nissolino e Sistemi editoriali, si rende necessaria per adeguarsi allee perdel gruppo ai suoi clienti nella fase strategica di promozione dei propri prodotti e per migliorare i propri margini di vendita sul canale di distribuzione fisica tradizionale. La riorganizzazione consente anche di unificare la distribuzione e promozione del marchio “Edizioni Simone” all’altro marchio del gruppo “Dike Giuridica”, e ad altri marchi quali Magicamente edizioni, consentendo di sfruttare sinergie e rafforzando l’intera organizzazione commerciale.