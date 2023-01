Orsero, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

Orsero

(Teleborsa) - Banca Akros ha migliorato a(da 20 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo il completamento dell'acquisto dell'80% della società francese Blampin e l'acquisto del 100% della società francese Capexo."Ildi flusso di cassa operativo per l'azienda, con un recupero della redditività nella distribuzione dopo il picco dei prezzi dell'energia del 2022, i benefici delle acquisizioni francesi (Blampin e Capexo) e i fondamentali dello shipping ancora solidi", scrivono gli analisti.Alla luce dei risultati dei primi nove mesi del 2022, delle aspettative sull'evoluzione del business e delle acquisizioni francesi, Banca Akros ha(+22%), lasciando pressoché invariate quelle 2022 e 2024.per l'andamento del titolo sono un calo più rapido del previsto delle tariffe di spedizione, consumi inferiori al previsto e costi energetici superiori alle attese.Intanto, si muove al rialzo, che si attesta. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,07 e successiva a 14,43. Supporto a 13,71.