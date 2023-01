TIM, scende in campo Berrettini: protagonista del nuovo spot

TIM

(Teleborsa) - Si arricchisce di un nuovo capitolo la campagnaprotagonista è ilitalianoE' on air il nuovo spot che vedela potenza e la velocità dei colpi di Berrettini rappresentano al meglio i punti di forza della Fibra TIM fino a 10 Gigabit al secondo, con il massimo della tecnologia e assistenza dedicata.Lo rende noto TIM in un comunicato specificando che lo spot daaccompagnato dalla hit dei Maneskin, è in onda sulle principali Tv nazionali e prevede un'importante campagna multimezzo.La campagna pubblicitaria dila forza delle connessioni ha già visto come protagonisti gli stilisti