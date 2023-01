Cina, crescita PIL 2022 ai minimi da 40 anni per politica Zero Covid

(Teleborsa) - Le previsioni degli esperti si sono avverate: nel 2022 la Cina è cresciuta a un tasso sensibilmente inferiore a quello a cui aveva abituato il mondo. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino,principalmente per colpa della politica Zero Covid, che ha iniziato a invertire solo nell'ultima parte dell'anno.Si tratta di un dato di gran lunga inferiore al +8,4% registrato nel, ma superiore alla stima del mercato. La lettura è anche più bassa rispetto all'di una crescita del 5,5%, annunciato lo scorso marzo prima degli ulteriori lockdown e dell'improvviso abbandono delle restrizioni a dicembre.Ildell'anno ha registrato, invece, un'espansione nulla dell'economia su base congiunturale (-0,8% atteso, +3,9% il trimestre precedente), mentre l'aumento tendenziale è stato del 2,9%, superiore al +1,8% atteso dagli analisti (+3,9% il trimestre precedente).Cosa si prevede per il? Secondo gli esperti il PIL cinese potrebbe registrare un aumento maggiore, pari al 4,8%. L'Ufficio Nazionale di Statistica ha affermato che le, evidenziando un contesto internazionale che rimane "complesso e severo".Tra gli altri dati macroeconomici diffusi oggi, lae è aumentata dell'1,3% a dicembre rispetto a un anno prima (superiore a una previsione dello 0,2% ma inferiore al +2,2% del mese precedente), lesono diminuite dell'1,8% (rispetto a un calo previsto del 8,6% e dopo il -5,9% del mese precedente), il tasso di disoccupazione è sceso al 5,5% (atteso per 6%, precedente al 5,7%).